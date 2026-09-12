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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi

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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 1
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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 10
Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 11
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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 13
Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 14
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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 35
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Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 43
Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель Godox ML60IIBi, адаптер Godox AD-E2, сетевой адаптер питания, рефлектор, крышка светодиода, кабель питания от сети, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
70
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2800-6500K
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  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 2
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  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 15
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  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 17
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 18
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 19
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 20
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 21
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 22
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 23
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 24
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 25
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 26
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 27
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 28
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 29
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 30
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 31
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 32
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 33
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 34
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 35
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 36
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 37
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 38
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 39
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 40
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 41
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 42
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 43
  • Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675430
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель Godox ML60IIBi, адаптер Godox AD-E2, сетевой адаптер питания, рефлектор, крышка светодиода, кабель питания от сети, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
70
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
32x13.5x29.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х14
Вес, кг.
2.7

Описание товара Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi

Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi – новая облегченная модификация популярного компактного источника постоянного света Godox ML60Bi, выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500К и максимальной мощностью 70 Вт. Благодаря небольшому весу (всего 0.5 кг) и компактным размерам, не превышающим размер ладони, с ним будет удобно работать «в полях». Прибор с опцией питания от аккумуляторов NP-F (приобретаются отдельно) создаст достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фотоили видеосъемок.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель Godox ML60IIBi, адаптер Godox AD-E2, сетевой адаптер питания, рефлектор, крышка светодиода, кабель питания от сети, сумка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Байонет
Godox
Выходная мощность, Вт
70
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
32x13.5x29.5
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox ML60II Bi – новая облегченная модификация популярного компактного источника постоянного света Godox ML60Bi, выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500К и максимальной мощностью 70 Вт. Благодаря небольшому весу (всего 0.5 кг) и компактным размерам, не превышающим размер ладони, с ним будет удобно работать «в полях». Прибор с опцией питания от аккумуляторов NP-F (приобретаются отдельно) создаст достаточное освещение для репортажной, свадебной и других видов фотоили видеосъемок.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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