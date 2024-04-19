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Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный

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Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2800-6500K (шаг 100К)
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675428
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2800-6500K (шаг 100К)
Габаритные размеры, см
14.7х10.5х3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, г.
500

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный

Godox LDP8Bi – светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качестенно. Но для меня не подошёл - маловато света для моих целей.



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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2800-6500K (шаг 100К)
Габаритные размеры, см
14.7х10.5х3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Godox LDP8Bi – светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качестенно. Но для меня не подошёл - маловато света для моих целей.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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