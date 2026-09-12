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Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный

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Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 10
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 11
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 12
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 13
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 14
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 15
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 16
Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 15
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 16
  • Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675427
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Размеры в упаковке, см
32х18х7
Вес, г.
800

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный

Godox LDP18D – светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600K, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LDP18D накамерный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Описание
Godox LDP18D – светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600K, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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