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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox Knowled P1200R Hard, U-образный кронштейн , страховочный трос, кабель питания ас, металлическая шайба – 2 шт, пластиковая шайба – 2 шт, рукоятка регулировки положения – 2 шт, таблица DMX, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
1500
Цветовая температура
1800-10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
367 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675421
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осветитель светодиодный Godox Knowled P1200R Hard, U-образный кронштейн , страховочный трос, кабель питания ас, металлическая шайба – 2 шт, пластиковая шайба – 2 шт, рукоятка регулировки положения – 2 шт, таблица DMX, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
1500
Цветовая температура
1800-10000K
Габаритные размеры, см
75.8х47х23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х47х24
Вес, кг.
21.4
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled P1200R Hard
Светодиодная панель Godox Knowled P1200R Hard – мощное, надежное и универсальное осветительное устройство. P1200R Hard предназначен, в первую очередь, для освещения обширных пространств: телеи киностудии, театральной сцены или съемочной площадки на открытом воздухе. Godox Knowled P1200R Hard при достаточно компактных в своем классе размерах выдает мощный световой поток, что совместно с регулируемой цветовой температурой, режима цветного освещения RGB и множеством встроенных функций, удовлетворяет большинству потребностей в свете на съемочной площадке. Для создания всестороннего и сбалансированного освещения сцены рекомендуется использовать данный источник в сочетании с несколькими другими.
осветитель светодиодный Godox Knowled P1200R Hard, U-образный кронштейн , страховочный трос, кабель питания ас, металлическая шайба – 2 шт, пластиковая шайба – 2 шт, рукоятка регулировки положения – 2 шт, таблица DMX, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
1500
Цветовая температура
1800-10000K
Габаритные размеры, см
75.8х47х23.5
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодная панель Godox Knowled P1200R Hard – мощное, надежное и универсальное осветительное устройство. P1200R Hard предназначен, в первую очередь, для освещения обширных пространств: телеи киностудии, театральной сцены или съемочной площадки на открытом воздухе. Godox Knowled P1200R Hard при достаточно компактных в своем классе размерах выдает мощный световой поток, что совместно с регулируемой цветовой температурой, режима цветного освещения RGB и множеством встроенных функций, удовлетворяет большинству потребностей в свете на съемочной площадке. Для создания всестороннего и сбалансированного освещения сцены рекомендуется использовать данный источник в сочетании с несколькими другими.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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