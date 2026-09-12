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Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93

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Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 1
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 2
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 3
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 4
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор цветных фильтров
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 1
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 2
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 3
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 4
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675395
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
13.2х8.2х3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
600

Описание товара Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93

Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?58 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке.

Отзывы о товаре Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
13.2х8.2х3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?58 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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