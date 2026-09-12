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Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный

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Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 1
Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 2
Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 3
Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная высота, см
2.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
33х16х18
  • Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 1
  • Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 2
  • Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 3
  • Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675357
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная высота, см
2.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
33х16х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х16
Вес, кг.
2

Описание товара Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный

GreenBean MegaClamp MC-080 – мощный поворотный С-образный зажим для крепления крупных осветительных приборов и другого студийного оборудования на трубах или балках от 25 до 80 мм. Подпружиненый храповой механизм помогает отрегулировать диапазон зажима в соответствии с диаметром трубы.

Отзывы о товаре Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-080 поворотный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная высота, см
2.5
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
33х16х18
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean MegaClamp MC-080 – мощный поворотный С-образный зажим для крепления крупных осветительных приборов и другого студийного оборудования на трубах или балках от 25 до 80 мм. Подпружиненый храповой механизм помогает отрегулировать диапазон зажима в соответствии с диаметром трубы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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