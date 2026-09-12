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Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP

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Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 1
Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 2
Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 3
Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13.9х7х18
  • Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 1
  • Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 2
  • Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 3
  • Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675346
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13.9х7х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х19
Вес, кг.
1.5

Описание товара Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP

Зажим «утиный клюв» — отличный инструмент для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т. д. Механизм позволяет осуществлять быстрый захват плоских предметов, а регулировка натяжения предотвратит повреждение панели, но надежно удержит.

Отзывы о товаре Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13.9х7х18
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим «утиный клюв» — отличный инструмент для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т. д. Механизм позволяет осуществлять быстрый захват плоских предметов, а регулировка натяжения предотвратит повреждение панели, но надежно удержит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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