Зажим KUPO KCP-500 LARGE GAFFER GRIP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
1.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
19.5х10х6.35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675338
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
1.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
19.5х10х6.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Зажим KUPO KCP-500 LARGE GAFFER GRIP
Зажим KUPO KCP-500 LARGE GAFFER GRIP, изготовленный из прочного, но легкого алюминиевого сплава, представляет собой многоцелевой зажим для быстрого монтажа на различные плоские и круглые предметы. Этот зажим является усовершенствованной версией стандартного пружинного зажима, он отличается повышенной прочностью и универсальностью. Зажим оснащен ручкой-барашком для регулировки натяжения, несъемным штифтом 5/8, приемным отверстием 5/8 (16 мм) и комплектуется длинным съемным штифтом 5/8 (16 мм). Губки оборудованы антискользящими вставками и имеют рабочий ход в диапазоне от 16 до 60 мм.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Держатель
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
1.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
19.5х10х6.35
Страна производитель
Китай
Зажим KUPO KCP-500 LARGE GAFFER GRIP, изготовленный из прочного, но легкого алюминиевого сплава, представляет собой многоцелевой зажим для быстрого монтажа на различные плоские и круглые предметы. Этот зажим является усовершенствованной версией стандартного пружинного зажима, он отличается повышенной прочностью и универсальностью. Зажим оснащен ручкой-барашком для регулировки натяжения, несъемным штифтом 5/8, приемным отверстием 5/8 (16 мм) и комплектуется длинным съемным штифтом 5/8 (16 мм). Губки оборудованы антискользящими вставками и имеют рабочий ход в диапазоне от 16 до 60 мм.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Зажим KUPO KCP-500 LARGE GAFFER GRIP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажим KUPO KCP-500 LARGE GAFFER GRIP