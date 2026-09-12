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Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами

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Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото 1
Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото 2
Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25.5х16х6
  • Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото 1
  • Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото 2
  • Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675336
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25.5х16х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, кг.
1

Описание товара Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами

GreenBean PowerGrip PG-330 зажим с адаптерами. Зажим (хомут) с безопасной рукояткой для крепления на трубе диаметром от 25 мм до 30 мм. В комплекте к нему две резьбовые шпильки, прямая 10см и угловая 17см с наконечниками 5/8 (16мм) Baby Pin для установки тяжелого оборудования.

Отзывы о товаре Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25.5х16х6
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean PowerGrip PG-330 зажим с адаптерами. Зажим (хомут) с безопасной рукояткой для крепления на трубе диаметром от 25 мм до 30 мм. В комплекте к нему две резьбовые шпильки, прямая 10см и угловая 17см с наконечниками 5/8 (16мм) Baby Pin для установки тяжелого оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим GreenBean PowerGrip PG-330 с адаптерами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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