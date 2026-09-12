Top.Mail.Ru
Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажим GreenBean MegaClamp MC-050

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 1
Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 2
Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 3
Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 4
Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим для оборудования
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
1.3
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12х11.5х5.7
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 1
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 2
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 3
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 4
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим для оборудования
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
1.3
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12х11.5х5.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х7
Вес, г.
100

Описание товара Зажим GreenBean MegaClamp MC-050

GreenBean MegaClamp MC-050 – мощный многофункциональный стальной зажим для крепления студийного оборудования и аксессуаров (фотоаппаратов, осветителей, зонтов, перекладин и других) к трубе шириной до 50мм. Пластиковая клиновая вставка позволяет также закреплять зажим на плоских поверхностях, таких полки, квадратные трубы и т. д. Разжатие и сжатие зажима происходит плавно, при помощи вращения крупной ручки с храповым механизмом. За счет этого, достигается максимально надежное крепление к поверхности, после которого не останутся повреждения или царапины. Храповый механизм ручки дает возможность вращать ее под любым углом, что особенно важно в стесненных студийных условиях.

Отзывы о товаре Зажим GreenBean MegaClamp MC-050




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим для оборудования
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
1.3
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12х11.5х5.7
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean MegaClamp MC-050 – мощный многофункциональный стальной зажим для крепления студийного оборудования и аксессуаров (фотоаппаратов, осветителей, зонтов, перекладин и других) к трубе шириной до 50мм. Пластиковая клиновая вставка позволяет также закреплять зажим на плоских поверхностях, таких полки, квадратные трубы и т. д. Разжатие и сжатие зажима происходит плавно, при помощи вращения крупной ручки с храповым механизмом. За счет этого, достигается максимально надежное крепление к поверхности, после которого не останутся повреждения или царапины. Храповый механизм ручки дает возможность вращать ее под любым углом, что особенно важно в стесненных студийных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим GreenBean MegaClamp MC-050 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...