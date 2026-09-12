Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3)
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%8 000 руб. 10 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666685
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х26х16
Вес, кг.
1.6
Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 3)
Монокулярный учебный микроскоп для наблюдения и съемки объектов в проходящем и отраженном свете. Видеоокуляр 2.0 Мр в комплекте. Объективы 4х, 10х, 40х с ахроматической коррекцией. Окуляры 10х, 16х, 20х. Линза Барлоу 2х. Два осветителя на светодиодах. Питание от сети или батарей.
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Монокулярный учебный микроскоп для наблюдения и съемки объектов в проходящем и отраженном свете. Видеоокуляр 2.0 Мр в комплекте. Объективы 4х, 10х, 40х с ахроматической коррекцией. Окуляры 10х, 16х, 20х. Линза Барлоу 2х. Два осветителя на светодиодах. Питание от сети или батарей.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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