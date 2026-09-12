Описание товара Микроскоп Микромед МЕТ-4

Исследовательский класс Микроскоп Микромед МЕТ-4 относится к профессиональным исследовательским микроскопам и предназначен для изучения микроструктур металлов и их сплавов, полупроводников и геолого-рудных исследований. Но не только – микроскоп широко применяется на производстве, в археологии, микроэлектронике и во всех областях науки и техники, в которых необходимо изучать структуры различных материалов, а также в криминалистике и в высших учебных заведениях. Исследования могут проводиться не только в обыкновенном, но и в поляризованном свете. Осветитель проходящего света микроскопа позволяет исследовать прозрачные и полупрозрачные объекты – пленки, нанопокрытия, фильтраты, пробы жидких и газовых сред. Схема «бесконечность» Микроскоп имеет оптическую схему, скорректированную на бесконечность, что в сочетании с высоким качеством оптических компонентов позволяет наблюдать безупречные изображения объектов. Оптическая конструкция включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы, осветитель проходящего света и модуль осветителя отраженного света. Все оптические детали микроскопа изготовлены из оптических стекол высокого класса и имеют многослойное просветляющее покрытие поверхностей. Микроскоп имеет модульное строение, что в сочетании со схемой «бесконечность» позволяет легко модернизировать и обновлять конфигурацию исходя из исследовательских задач. Объективы без компромиссов В базовый комплект микроскопа входят специальные металлографические объективы. Объективы отличает большое рабочее расстояние и высокая степень коррекции кривизны поля, сферической и хроматических аберраций. Объективы рассчитаны на бесконечность и предназначены для наблюдений без покровных стекол. В комплекте объективы L PLAN 5x/0.15, L PLAN 10x/0.30, L PLAN 20x/0.40 и L PLAN 50x/0.55. По дополнительному заказу доступен объектив L PLAN 100х/0.80. Объективы позволяют наблюдать плоское изображение без искажений по краям и с высоким разрешением по всему полю. Это обеспечивает высокую информативность, как при исследованиях в окуляры, так и при использовании камеры. Объективы парфокальны, это позволяет не терять наводку на резкость при смене увеличений. Все оптические детали объективов, окуляров и визуальной насадки изготовлены из оптических стекол высокого класса с многослойным просветляющим покрытием поверхностей, что способствует минимальному светорассеянию и обеспечивает наблюдение контрастного и яркого изображения. Комфортные исследования Микроскоп комплектуется окулярами широкого поля WF 10х/20 с вынесенным на 20 мм выходным зрачком, что позволяет комфортно проводить исследования как в очках, так и без них. По дополнительному заказу доступны окуляры WF 16х/13 и WF 10/20 с измерительной шкалой или сеткой. Визуальная насадка микроскопа имеет эргономичный угол наклона тубусов 30 градусов, позволяющий максимально снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника исследователя и сделать работу на микроскопе комфортной и эффективной. Проходящий свет Осветитель проходящего света позволяет проводить исследования прозрачных или полупрозрачных объектов. Осветитель проходящего света состоит из оптического коллектора со светодиодом и конденсора Аббе. Конденсор с N.A. = 1.25 имеет встроенную ирисовую апертурную диафрагму, его конструкция допускает перемещение по оптической оси в диапазоне 14 мм для настройки осветителя. В качестве источника света применен светодиод 3 Вт с «теплым дневным» спектром излучения 4500?К. Отраженный свет Металлографический микроскоп часто используется для исследования объектов, плохо отражающих свет или, наоборот, отполированных до зеркального блеска шлифов, что накладывает особые требования к его осветительной системе. В микроскопе Микромед МЕТ-4 реализована сложная система прямого освещения предмета через объектив на основе схемы Кёлера. В этой схеме используется конденсор с светодиодом 5 Вт и опак-иллюминатор, направляющий свет, отраженный от объекта в окулярные тубусы. Одновременно свет источника от конденсора направляется опак-иллюминатором через объектив микроскопа на предмет исследования. Свет в подобной системе падает на предмет точно по вертикали и создает высокую интенсивность освещения строго в размер поля зрения объектива в пространстве предметов. Осветитель отраженного света состоит из вынесенного фонаря со светодиодом и коллектором и корпуса с конденсором, полевой и апертурной диафрагмой и опак-иллюминатором. Диафрагмы имеют механизмы центрировки, в корпусе осветителя расположены слоты для комплектных слайдеров поляризатора и анализатора, а также для дополнительных интерференционных светофильтров. Корпус и фонарь осветителя образуют единый функциональный модуль. Поляризованный свет Осветитель отраженного света предназначен для работы не только с обычным светом, но и с поляризованным. Благодаря этому можно обнаруживать и изучать анизотропные свойства объектов, например, кристаллов, жидких высокомолекулярных полимеров, жидких кристаллов и многое другое. Для работы в поляризованном свете используется выдвижной поляризатор с постоянной плоскостью поляризации и вращающийся на 360? выдвижной анализатор. При работе с обычным светом поляризатор и анализатор из хода лучей выводятся. Использование камеры Тринокулярная конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет передавать изображения на внешний монитор и записывать файлы с помощью дополнительной окулярной камеры, устанавливаемой в оптический выход канала визуализации. Отсутствие необходимости переключать световой поток с окуляров на камеру позволяет вести запись параллельно с наблюдением в окуляры. Камера устанавливается на адаптер стандарта С-mount. В комплект поставки входит оптический адаптер с увеличением 0.5х, что позволяет без потерь информации использовать камеры с форматом сенсора от 1/3? до 1/2?. Адаптер имеет оптическую конструкцию с внутренней фокусировкой для настройки парфокальности цифрового и оптического изображения. Фокусировка микроскопа Микроскоп предусматривает исследования крупных объектов, поэтому его конструкция обеспечивает значительный диапазон перемещения предметного столика - 30 мм. Фокусировка осуществляется с помощью механизмов грубой и тонкой фокусировки, перемещающих предметный столик по направляющей с помощью зубчато - реечного механизма. Отсутствие люфтов обеспечивается демпфированной конструкцией механизма. Безопасный предметный столик Микроскоп оборудован механическим предметным столиком с размерами 190 х 149 мм. Демпфированный механизм обеспечивает плавное перемещение объекта по направлениям X - Y в диапазоне 78 - 52 мм. Особенностью столика являются зубчатая рейка оси X – при перемещении она не выступает за габариты столика, что делает работу с микроскопом безопасной. Столик имеет центральное прямоугольное отверстие для прозрачных и непрозрачных предметных вставок размером 120х90 мм.