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Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки

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Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 1
Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 2
Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 3
Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 4
Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 5
Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лампа светодиодная Godox Knowled C10R, кабель Type-C, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
12
Цветовая температура
2000-10000K
  • Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 1
  • Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 2
  • Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 3
  • Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 4
  • Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 5
  • Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666661
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лампа светодиодная Godox Knowled C10R, кабель Type-C, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
12
Цветовая температура
2000-10000K
Габаритные размеры, см
7.3x7.3x13.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки

Godox Knowled C10R – уникальная светодиодная лампа-осветитель с цоколем E27 со стандартным форм-фактором лампы накаливания. Может заменять привычные источники освещения со значительными преимуществами: лампа C10R имеет более высокую мощность (до 12 Вт), регулировку режимов белого и цветного освещения, а также возможность управления со смартфона. Лампа-остветитель предназначена для создания креативного (или имитации реального) освещения при профессиональной фото-видеосъемке: высокий индекс цветопередачи, различные режимы работы и отсутствие мерцания обеспечат качественный и необычный свет на съемочной площадке.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лампа светодиодная Godox Knowled C10R, кабель Type-C, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
12
Цветовая температура
2000-10000K
Габаритные размеры, см
7.3x7.3x13.6
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled C10R – уникальная светодиодная лампа-осветитель с цоколем E27 со стандартным форм-фактором лампы накаливания. Может заменять привычные источники освещения со значительными преимуществами: лампа C10R имеет более высокую мощность (до 12 Вт), регулировку режимов белого и цветного освещения, а также возможность управления со смартфона. Лампа-остветитель предназначена для создания креативного (или имитации реального) освещения при профессиональной фото-видеосъемке: высокий индекс цветопередачи, различные режимы работы и отсутствие мерцания обеспечат качественный и необычный свет на съемочной площадке.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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