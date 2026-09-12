Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лампа светодиодная Godox Knowled C10R, кабель Type-C, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
12
Цветовая температура
2000-10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666661
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лампа светодиодная Godox Knowled C10R, кабель Type-C, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
12
Цветовая температура
2000-10000K
Габаритные размеры, см
7.3x7.3x13.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Лампа светодиодная Godox Knowled C10R для видеосъемки
Godox Knowled C10R – уникальная светодиодная лампа-осветитель с цоколем E27 со стандартным форм-фактором лампы накаливания. Может заменять привычные источники освещения со значительными преимуществами: лампа C10R имеет более высокую мощность (до 12 Вт), регулировку режимов белого и цветного освещения, а также возможность управления со смартфона. Лампа-остветитель предназначена для создания креативного (или имитации реального) освещения при профессиональной фото-видеосъемке: высокий индекс цветопередачи, различные режимы работы и отсутствие мерцания обеспечат качественный и необычный свет на съемочной площадке.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
лампа светодиодная Godox Knowled C10R, кабель Type-C, чехол, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
12
Цветовая температура
2000-10000K
Габаритные размеры, см
7.3x7.3x13.6
Страна производитель
Китай
Godox Knowled C10R – уникальная светодиодная лампа-осветитель с цоколем E27 со стандартным форм-фактором лампы накаливания. Может заменять привычные источники освещения со значительными преимуществами: лампа C10R имеет более высокую мощность (до 12 Вт), регулировку режимов белого и цветного освещения, а также возможность управления со смартфона. Лампа-остветитель предназначена для создания креативного (или имитации реального) освещения при профессиональной фото-видеосъемке: высокий индекс цветопередачи, различные режимы работы и отсутствие мерцания обеспечат качественный и необычный свет на съемочной площадке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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