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Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка

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Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка - фото 1
Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avatar
Альбом (сингл)
HUNTER GATHERER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка - фото 1
  • Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603176919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avatar
Альбом (сингл)
HUNTER GATHERER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Silence in the Age of Apes, Colossus, A Secret Door, God of Sick Dreams, Scream Until You Wake, Child, Justice, Gun, When All But Force Has Failed, Wormhole
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир завораживающей музыки с виниловой пластинкой Hunter Gatherer от группы Avatar на лимитированном издании (1LP). Этот альбом перенесет вас в атмосферу мощных звуков и глубоких эмоций, погружая вас в уникальное звучание рока и метала. Каждый трек на этой пластинке отражает талант музыкантов и страсть к творчеству, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и волнения. Предлагаем вам купить виниловую пластинку Hunter Gatherer и ощутить весь музыкальный мир, который она предлагает.

Отзывы о товаре Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603176919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avatar
Альбом (сингл)
HUNTER GATHERER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Silence in the Age of Apes, Colossus, A Secret Door, God of Sick Dreams, Scream Until You Wake, Child, Justice, Gun, When All But Force Has Failed, Wormhole
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир завораживающей музыки с виниловой пластинкой Hunter Gatherer от группы Avatar на лимитированном издании (1LP). Этот альбом перенесет вас в атмосферу мощных звуков и глубоких эмоций, погружая вас в уникальное звучание рока и метала. Каждый трек на этой пластинке отражает талант музыкантов и страсть к творчеству, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и волнения. Предлагаем вам купить виниловую пластинку Hunter Gatherer и ощутить весь музыкальный мир, который она предлагает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avatar - Hunter Gatherer (0822603176919) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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