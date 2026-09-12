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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6

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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 2
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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
47 491 руб.  59 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664229
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х49х38
Вес, кг.
34.5

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6

Представляем вашему вниманию мобильный кондиционер, который станет отличным решением для создания комфортной атмосферы в вашем доме или на даче. Этот кондиционер имеет современный и стильный дизайн, гармонично вписывающийся в любой интерьер. С ним вы сможете наслаждаться прохладой в жаркие летние дни, не задумываясь о громоздких установках и сложном монтаже. Мобильный кондиционер разработан с учетом потребностей пользователей, предлагая простоту в установке и использовании. Его можно легко перемещать из одной комнаты в другую, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ценит мобильность. Устройство эффективно охлаждает воздух, обеспечивая необходимый уровень комфорта в любом помещении. Это идеальный кондиционер для дома, который будет полезен в любых условиях. Также данный мобильный кондиционер подходит для использования на даче, позволяя наслаждаться свежим воздухом даже в самых жарких условиях. Его высокая производительность и энергоэффективность помогут вам снизить расходы на электроэнергию, сохраняя при этом комфортный микроклимат. Не упустите возможность обеспечить себе и своим близким качественный отдых и продуктивную работу в любое время года. Процесс управления кондиционером максимально упрощен, что позволяет интуитивно настраивать необходимые параметры. Частота использования и продуманные функции устройства делают его не только полезным, но и крайне удобным. Такой кондиционер станет незаменимым помощником во время знойного лета. Выбирая мобильный кондиционер, вы получаете надежное и современное устройство, удовлетворяющее всеми современным требованиям. Наслаждайтесь прохладой и комфортом, где бы вы ни находились, с помощью этого функционального и практичного решения для вашего дома или дачи.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-14 EW/N6




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию мобильный кондиционер, который станет отличным решением для создания комфортной атмосферы в вашем доме или на даче. Этот кондиционер имеет современный и стильный дизайн, гармонично вписывающийся в любой интерьер. С ним вы сможете наслаждаться прохладой в жаркие летние дни, не задумываясь о громоздких установках и сложном монтаже. Мобильный кондиционер разработан с учетом потребностей пользователей, предлагая простоту в установке и использовании. Его можно легко перемещать из одной комнаты в другую, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ценит мобильность. Устройство эффективно охлаждает воздух, обеспечивая необходимый уровень комфорта в любом помещении. Это идеальный кондиционер для дома, который будет полезен в любых условиях. Также данный мобильный кондиционер подходит для использования на даче, позволяя наслаждаться свежим воздухом даже в самых жарких условиях. Его высокая производительность и энергоэффективность помогут вам снизить расходы на электроэнергию, сохраняя при этом комфортный микроклимат. Не упустите возможность обеспечить себе и своим близким качественный отдых и продуктивную работу в любое время года. Процесс управления кондиционером максимально упрощен, что позволяет интуитивно настраивать необходимые параметры. Частота использования и продуманные функции устройства делают его не только полезным, но и крайне удобным. Такой кондиционер станет незаменимым помощником во время знойного лета. Выбирая мобильный кондиционер, вы получаете надежное и современное устройство, удовлетворяющее всеми современным требованиям. Наслаждайтесь прохладой и комфортом, где бы вы ни находились, с помощью этого функционального и практичного решения для вашего дома или дачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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