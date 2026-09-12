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Грабельки №5, 19 см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабельки №5, 19 см

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Грабельки №5, 19 см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Грабельки №5, 19 см - фото 1
  • Грабельки №5, 19 см - фото 2
  • Грабельки №5, 19 см - фото 3
  • Грабельки №5, 19 см - фото 4
  • Грабельки №5, 19 см - фото 5
  • Грабельки №5, 19 см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662263
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Размеры в упаковке, см
19х8х1
Вес, г.
25

Описание товара Грабельки №5, 19 см

Идеальным дополнением к игрушечным лопаткам станут грабельки №5 от компании «Полесье». Они выполнены из качественного и безопасного материала, в яркой и запоминающейся цветовой гамме. Грабельки прекрасно подходят для игры с песком и снегом. Время, проведенное с игрушкой от компании «Полесье», проходит весело и с пользой для ребенка.

Отзывы о товаре Грабельки №5, 19 см




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Описание
Идеальным дополнением к игрушечным лопаткам станут грабельки №5 от компании «Полесье». Они выполнены из качественного и безопасного материала, в яркой и запоминающейся цветовой гамме. Грабельки прекрасно подходят для игры с песком и снегом. Время, проведенное с игрушкой от компании «Полесье», проходит весело и с пользой для ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки №5, 19 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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