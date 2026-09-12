Грабельки №5, 19 см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662263
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х8х1
Вес, г.
25
Описание товара Грабельки №5, 19 см
Идеальным дополнением к игрушечным лопаткам станут грабельки №5 от компании «Полесье». Они выполнены из качественного и безопасного материала, в яркой и запоминающейся цветовой гамме. Грабельки прекрасно подходят для игры с песком и снегом. Время, проведенное с игрушкой от компании «Полесье», проходит весело и с пользой для ребенка.
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Идеальным дополнением к игрушечным лопаткам станут грабельки №5 от компании «Полесье». Они выполнены из качественного и безопасного материала, в яркой и запоминающейся цветовой гамме. Грабельки прекрасно подходят для игры с песком и снегом. Время, проведенное с игрушкой от компании «Полесье», проходит весело и с пользой для ребенка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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