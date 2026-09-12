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Выращивание кристаллов Lori "Синий кристалл" Лучистые кристаллы купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выращивание кристаллов Lori "Синий кристалл" Лучистые кристаллы

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Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 1
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 2
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 3
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 4
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 5
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 6
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 7
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 8
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 9
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 10
Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 1
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 2
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 3
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 4
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 5
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 6
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 7
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 8
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 9
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 10
  • Выращивание кристаллов Lori &quot;Синий кристалл&quot; Лучистые кристаллы - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662229
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Характеристики

Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
выращивание кристаллов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
90

Описание товара Выращивание кристаллов Lori "Синий кристалл" Лучистые кристаллы

Набор для творчества Lori Выращивание кристаллов. Лучистые кристаллы: Синий кристалл ЛК-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор по выращиванию цветных лучистых кристаллов. Химический опыт несложно провести, все необходимые комплектующие и реактивы уже входят в набор, поэтому никаких дополнительных материалов приобретать не нужно. Достаточно следовать инструкции, и кристалл начнет расти в этот же день. Благодаря набору ребенок сможет получить знания о том, как протекает химическая реакция кристаллизации веществ.

Отзывы о товаре Выращивание кристаллов Lori "Синий кристалл" Лучистые кристаллы




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
выращивание кристаллов
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Lori Выращивание кристаллов. Лучистые кристаллы: Синий кристалл ЛК-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор по выращиванию цветных лучистых кристаллов. Химический опыт несложно провести, все необходимые комплектующие и реактивы уже входят в набор, поэтому никаких дополнительных материалов приобретать не нужно. Достаточно следовать инструкции, и кристалл начнет расти в этот же день. Благодаря набору ребенок сможет получить знания о том, как протекает химическая реакция кристаллизации веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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