Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662098
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х21х7
Вес, г.
175
Описание товара Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете
Водяной пистолет станет отличным развлечением для детей в жаркую летнюю погоду. Водное оружие выполнено из прочного и безопасного материала ярких цветов и им невероятно просто пользоваться. Заполните резервуар водой, оттягивая поршень назад, и начинайте стрелять! При надавливании на поршень устройство выстреливает струей воды. Большой резервуар обеспечит достаточный запас воды для длительных перестрелок. Такая игрушка не только порадует малыша, но и поможет ему совершенствовать мелкую моторику и координацию движений. С водным оружием ваш малыш сможет устроить настоящее водное сражение!
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Водяной пистолет станет отличным развлечением для детей в жаркую летнюю погоду. Водное оружие выполнено из прочного и безопасного материала ярких цветов и им невероятно просто пользоваться. Заполните резервуар водой, оттягивая поршень назад, и начинайте стрелять! При надавливании на поршень устройство выстреливает струей воды. Большой резервуар обеспечит достаточный запас воды для длительных перестрелок. Такая игрушка не только порадует малыша, но и поможет ему совершенствовать мелкую моторику и координацию движений. С водным оружием ваш малыш сможет устроить настоящее водное сражение!
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