Аппликация Десятое Королевство "Космос" 200 элементов 4 цвета
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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
аппликация
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х18х1
Вес, г.
48
Описание товара Аппликация Десятое Королевство "Космос" 200 элементов 4 цвета
Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Космос 2775 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для детского творчества аппликация «Космос» состоит из 1 цветной картонной карточки размером 20х16 см с изображением галлактики и 4 цветных блоков. Ребенку необходимо украсить картинку объемными самоклеящимися квадратиками. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности. Набор рекомендуется для детей в возрасте от 3 лет.
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Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
аппликация
Страна производитель
Россия
Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Космос 2775 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для детского творчества аппликация «Космос» состоит из 1 цветной картонной карточки размером 20х16 см с изображением галлактики и 4 цветных блоков. Ребенку необходимо украсить картинку объемными самоклеящимися квадратиками. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности. Набор рекомендуется для детей в возрасте от 3 лет.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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