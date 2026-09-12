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Аппликация Десятое Королевство "Космос" 200 элементов 4 цвета купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппликация Десятое Королевство "Космос" 200 элементов 4 цвета

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Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 1
Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 2
Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 3
Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 4
Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 5
Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 6
Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 1
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 2
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 3
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 4
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 5
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 6
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Космос&quot; 200 элементов 4 цвета - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662027
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
аппликация
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х18х1
Вес, г.
48

Описание товара Аппликация Десятое Королевство "Космос" 200 элементов 4 цвета

Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Космос 2775 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для детского творчества аппликация «Космос» состоит из 1 цветной картонной карточки размером 20х16 см с изображением галлактики и 4 цветных блоков. Ребенку необходимо украсить картинку объемными самоклеящимися квадратиками. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности. Набор рекомендуется для детей в возрасте от 3 лет.

Отзывы о товаре Аппликация Десятое Королевство "Космос" 200 элементов 4 цвета




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
аппликация
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Космос 2775 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для детского творчества аппликация «Космос» состоит из 1 цветной картонной карточки размером 20х16 см с изображением галлактики и 4 цветных блоков. Ребенку необходимо украсить картинку объемными самоклеящимися квадратиками. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности. Набор рекомендуется для детей в возрасте от 3 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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