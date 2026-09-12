Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661957
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Описание товара Машинки Полесье с цистерной "Муромец" (в сеточке)
Игрушка от бренда Полесье С цистерной Муромец (в сеточке) 62710 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобиль с цистерной Муромец дополнит автопарк любого мальчика. С его помощью ребёнок сможет спасать другую технику путём имитации подвоза воды или топлива. Этот Муромец, не смотря на свою длину, очень манёвренный и ему не страшны любые препятствия. Автомобиль с цистерной отлично подойдет для перевозки жидкостей или сыпучих веществ. На автомобиле установлено 3 пары колёс, они способствуют лучшей проходимости игрушки. На переднем бампере предусмотрено отверстие для веревочки. Все люки в цистерне открываются. Серия автомобилей Муромец долго прослужит ребёнку и будет радовать его во время игры! Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Игрушка от бренда Полесье С цистерной Муромец (в сеточке) 62710 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобиль с цистерной Муромец дополнит автопарк любого мальчика. С его помощью ребёнок сможет спасать другую технику путём имитации подвоза воды или топлива. Этот Муромец, не смотря на свою длину, очень манёвренный и ему не страшны любые препятствия. Автомобиль с цистерной отлично подойдет для перевозки жидкостей или сыпучих веществ. На автомобиле установлено 3 пары колёс, они способствуют лучшей проходимости игрушки. На переднем бампере предусмотрено отверстие для веревочки. Все люки в цистерне открываются. Серия автомобилей Муромец долго прослужит ребёнку и будет радовать его во время игры! Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Машинки Полесье с цистерной "Муромец" (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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