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Машинки Полесье "Джип" (в сеточке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинки Полесье "Джип" (в сеточке)

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Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 1
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 2
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 3
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 4
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 5
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 6
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 7
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 8
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 9
Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Минимальный возраст
12
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 1
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 2
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 3
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 4
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 5
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 6
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 7
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 8
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 9
  • Машинки Полесье &quot;Джип&quot; (в сеточке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661923
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 12 мес.
Материал
пластик
Минимальный возраст
12
Максимальный возраст
3
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, г.
738

Описание товара Машинки Полесье "Джип" (в сеточке)

Игрушка от бренда Полесье Джип (в сеточке) 8930 несомненно понравится вашему ребенку. Машинка с которой будет интересно играть и мальчику, и девочке должна иметь интересный дизайн, яркий и приятный для восприятия цвет, быть функциональной и иметь оптимальный размер. Всем этим требованиям соответствует автомобиль «Джип» от компании «Полесье». Ребенок, помещая в кузов и багажник разные предметы, знакомится с такими важными понятиями, как форма и размер. Игра с машинкой улучшает мелкую моторику и способствует формированию цветовосприятия. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Машинки Полесье "Джип" (в сеточке)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 12 мес.
Материал
пластик
Минимальный возраст
12
Максимальный возраст
3
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Джип (в сеточке) 8930 несомненно понравится вашему ребенку. Машинка с которой будет интересно играть и мальчику, и девочке должна иметь интересный дизайн, яркий и приятный для восприятия цвет, быть функциональной и иметь оптимальный размер. Всем этим требованиям соответствует автомобиль «Джип» от компании «Полесье». Ребенок, помещая в кузов и багажник разные предметы, знакомится с такими важными понятиями, как форма и размер. Игра с машинкой улучшает мелкую моторику и способствует формированию цветовосприятия. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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