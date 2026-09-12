Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Минимальный возраст
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661923
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Описание товара Машинки Полесье "Джип" (в сеточке)
Игрушка от бренда Полесье Джип (в сеточке) 8930 несомненно понравится вашему ребенку. Машинка с которой будет интересно играть и мальчику, и девочке должна иметь интересный дизайн, яркий и приятный для восприятия цвет, быть функциональной и иметь оптимальный размер. Всем этим требованиям соответствует автомобиль «Джип» от компании «Полесье». Ребенок, помещая в кузов и багажник разные предметы, знакомится с такими важными понятиями, как форма и размер. Игра с машинкой улучшает мелкую моторику и способствует формированию цветовосприятия. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Игрушка от бренда Полесье Джип (в сеточке) 8930 несомненно понравится вашему ребенку. Машинка с которой будет интересно играть и мальчику, и девочке должна иметь интересный дизайн, яркий и приятный для восприятия цвет, быть функциональной и иметь оптимальный размер. Всем этим требованиям соответствует автомобиль «Джип» от компании «Полесье». Ребенок, помещая в кузов и багажник разные предметы, знакомится с такими важными понятиями, как форма и размер. Игра с машинкой улучшает мелкую моторику и способствует формированию цветовосприятия. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Машинки Полесье "Джип" (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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