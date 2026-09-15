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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 661335
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние;, 661335

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Уценка
Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - фото 2
Уценка
Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет коробки, витринный образец, потертости;
  • Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - фото 1
  • Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - фото 2
  • Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
19 745 руб.  65 815 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние;
19 745 руб. -70%
65 815 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет коробки, витринный образец, потертости;
Размеры в упаковке, см
80х80х60
Вес, кг.
20

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние;

Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 51
  • Общая мощность, Вт: 680
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: стекло
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 2750
  • Длина, мм: 820
  • Ширина, мм: 820
Комплектность: люстра, декоративные накладки;
Причина уценки: нет коробки, витринный образец, потертости;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет коробки, витринный образец, потертости;
Описание
Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 51
  • Общая мощность, Вт: 680
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: стекло
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 2750
  • Длина, мм: 820
  • Ширина, мм: 820
Комплектность: люстра, декоративные накладки;
Причина уценки: нет коробки, витринный образец, потертости;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19745 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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