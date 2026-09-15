Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние;, 661335
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет коробки, витринный образец, потертости;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%19 745 руб. 65 815 руб.
В наличии
Код товара: 661335
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 745 руб. -70%
65 815 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х80х60
Вес, кг.
20
Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 51
- Общая мощность, Вт: 680
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: стекло
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 2750
- Длина, мм: 820
- Ширина, мм: 820
Причина уценки: нет коробки, витринный образец, потертости;
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 51
- Общая мощность, Вт: 680
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: стекло
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 2750
- Длина, мм: 820
- Ширина, мм: 820
Причина уценки: нет коробки, витринный образец, потертости;
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1806-0/8+4+4+1 отличное состояние; - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19745 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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