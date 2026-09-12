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Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952

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Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
5 090 руб.  6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661208
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
20х20х16
Вес, кг.
1.14

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952

Вентиляторы Electrolux серии Premium EAF - 150 НС-1135952 и дополнительные панели изготавливаются из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентиляторы оснащены высокоэффективными крыльчатками и полностью защищены от проблем с электричеством. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Premium EAF-150 НС-1135952




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вентиляторы Electrolux серии Premium EAF - 150 НС-1135952 и дополнительные панели изготавливаются из АБС пластика, который отличается высокой прочностью. Вентиляторы оснащены высокоэффективными крыльчатками и полностью защищены от проблем с электричеством. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (IPx4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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