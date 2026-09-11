Top.Mail.Ru
Компьютерная мышь A4Tech Bloody V5 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компьютерная мышь A4Tech Bloody V5 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66093
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
340

Описание товара Компьютерная мышь A4Tech Bloody V5 черный

Мышь A4 Bloody V5 черный. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 8.

Отзывы о товаре Компьютерная мышь A4Tech Bloody V5 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Мышь A4 Bloody V5 черный. Интерфейс подключения: USB. Количество клавиш: 8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерная мышь A4Tech Bloody V5 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 38860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...