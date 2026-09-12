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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660751
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Описание товара Саундбар LG S80QR 5.1.3 400Вт+220Вт черный
Саундбар LG S80QR с качественным объемным 5.1.3-канальным стереозвуком является оптимальным выбором для домашнего кинотеатра на основе телевизора бренда LG. Акустическая система с общей выходной мощностью звука 620 Вт состоит из звуковой панели с возможностью настенного монтажа, тыловых динамиков в количестве 2 шт. и отдельно стоящего низкочастотного динамика мощностью 220 Вт для воспроизведения звуков басового диапазона. Акустическая система для домашнего кинотеатра LG S80QR с корпусами из пластика черного цвета поддерживает управление с официального мобильного приложения LG Bluetooth Remote, установленного на смартфон. Особенностью модели является беспроводное подключение по Bluetooth как сабвуфера, так и тыловых динамиков.
Саундбар LG S80QR с качественным объемным 5.1.3-канальным стереозвуком является оптимальным выбором для домашнего кинотеатра на основе телевизора бренда LG. Акустическая система с общей выходной мощностью звука 620 Вт состоит из звуковой панели с возможностью настенного монтажа, тыловых динамиков в количестве 2 шт. и отдельно стоящего низкочастотного динамика мощностью 220 Вт для воспроизведения звуков басового диапазона. Акустическая система для домашнего кинотеатра LG S80QR с корпусами из пластика черного цвета поддерживает управление с официального мобильного приложения LG Bluetooth Remote, установленного на смартфон. Особенностью модели является беспроводное подключение по Bluetooth как сабвуфера, так и тыловых динамиков.
Саундбар LG S80QR 5.1.3 400Вт+220Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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