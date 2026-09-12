Весы напольные Kitfort КТ-814

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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660683
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Напольные весы Kitfort КТ-814 – электронная модель со стеклянной платформой, пределом взвешивания 180 кг и точностью 100 г. Устройство оснащено LCD-дисплеем с подсветкой, индикацией заряда батарейки и перегрузки. Функция автоотключения через несколько секунд бездействия продлевает срок службы элементов питания. Kitfort KT-814 оснащены нескользящими прорезиненными ножками, детским режимом и функцией биоимпедансного анализа тела. Вы можете выбирать 1 из трех единиц измерения. Есть встроенная память на 24 пользователя и Bluetooth для управления со смартфона. Диагностические весы рассчитывают ИМТ, определяют доли воды, костной, мышечной и жировой ткани. Модель работает от двух батареек AAA.
Напольные весы Kitfort КТ-814 – электронная модель со стеклянной платформой, пределом взвешивания 180 кг и точностью 100 г. Устройство оснащено LCD-дисплеем с подсветкой, индикацией заряда батарейки и перегрузки. Функция автоотключения через несколько секунд бездействия продлевает срок службы элементов питания. Kitfort KT-814 оснащены нескользящими прорезиненными ножками, детским режимом и функцией биоимпедансного анализа тела. Вы можете выбирать 1 из трех единиц измерения. Есть встроенная память на 24 пользователя и Bluetooth для управления со смартфона. Диагностические весы рассчитывают ИМТ, определяют доли воды, костной, мышечной и жировой ткани. Модель работает от двух батареек AAA.
Весы напольные Kitfort КТ-814 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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