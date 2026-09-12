Игровая консоль Asus ROG Ally белый
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Характеристики
Описание товара Игровая консоль Asus ROG Ally белый
Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally выполнена в эргономичном корпусе с удобным доступом к кнопкам управления. Она оснащена сенсорным FullHD экраном диагональю 7 дюймов с технологией FreeSync Premium и частотой обновления 120 Гц, что позволяет воспроизводить детализированную и плавную графику. Высокая производительность системы при запуске игр обеспечивается благодаря процессору AMD Ryzen Z1 Extreme с частотой 5100 МГц и 16 Гб оперативной памяти. Для создания коллекции игр предусмотрено 512 Гб памяти. Система охлаждения Zero Gravity с двумя вентиляторами поддерживает низкую температуру нагрева и работает тихо. Два динамика с интеллектуальным усилителем формируют насыщенное звучание. Для беспроводной синхронизации с устройствами есть технологии Wi-Fi и Bluetooth. Приложение ROG Armoury Crate SE позволяет получать доступ к играм и настройкам консоли. Подсветка Aura Sync с настраиваемой палитрой оттенков помогает погрузиться в игровой процесс с консолью ASUS ROG Ally.
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