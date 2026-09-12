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Конвертор UGREEN CM232 (60165) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвертор UGREEN CM232 (60165)

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Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 1
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 2
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 3
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 4
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 5
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 6
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 7
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 8
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 9
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 10
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 11
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 12
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 13
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 14
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 15
Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 1
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 2
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 3
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 4
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 5
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 6
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 7
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 8
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 9
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 10
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 11
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 12
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 13
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 14
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 15
  • Конвертор UGREEN CM232 (60165) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
980 руб.  1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660378
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х2
Вес, г.
50

Описание товара Конвертор UGREEN CM232 (60165)

Аудиоадаптер имеет встроенный в микросхему PD (протокол подачи питания), способный обеспечить производительность зарядки 60 Вт, скорость зарядки до 20 В / 3 А и сэкономит вам много времени зарядки. Подключите и работайте, не нужно устанавливать никаких драйверов. Встроенный высококачественный интеллектуальный чип для обеспечения стабильной передачи аудиосигнала без потерь, вы можете получить наилучшие качество прослушивания.

Отзывы о товаре Конвертор UGREEN CM232 (60165)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиоадаптер имеет встроенный в микросхему PD (протокол подачи питания), способный обеспечить производительность зарядки 60 Вт, скорость зарядки до 20 В / 3 А и сэкономит вам много времени зарядки. Подключите и работайте, не нужно устанавливать никаких драйверов. Встроенный высококачественный интеллектуальный чип для обеспечения стабильной передачи аудиосигнала без потерь, вы можете получить наилучшие качество прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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