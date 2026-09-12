Конвертор UGREEN CM232 (60165)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%980 руб. 1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660378
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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х2
Вес, г.
50
Описание товара Конвертор UGREEN CM232 (60165)
Аудиоадаптер имеет встроенный в микросхему PD (протокол подачи питания), способный обеспечить производительность зарядки 60 Вт, скорость зарядки до 20 В / 3 А и сэкономит вам много времени зарядки. Подключите и работайте, не нужно устанавливать никаких драйверов. Встроенный высококачественный интеллектуальный чип для обеспечения стабильной передачи аудиосигнала без потерь, вы можете получить наилучшие качество прослушивания.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Аудиоадаптер имеет встроенный в микросхему PD (протокол подачи питания), способный обеспечить производительность зарядки 60 Вт, скорость зарядки до 20 В / 3 А и сэкономит вам много времени зарядки. Подключите и работайте, не нужно устанавливать никаких драйверов. Встроенный высококачественный интеллектуальный чип для обеспечения стабильной передачи аудиосигнала без потерь, вы можете получить наилучшие качество прослушивания.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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