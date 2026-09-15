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Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray

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Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 1
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 2
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 3
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 4
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 5
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 6
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 7
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 8
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 9
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 10
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 11
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 12
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 13
Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 1
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 2
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 3
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 4
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 5
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 6
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 7
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 8
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 9
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 10
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 11
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 12
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 13
  • Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
3 750 руб.  4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660375
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
220

Описание товара Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray

Док-станция UGREEN CM498-15852 предлагает широкий спектр вариантов подключения, превращая порт USB-C в универсальную рабочую станцию. Одноканальный HDMI 8K 30 Гц поддерживает потоковую передачу видео высокой четкости с помощью двухканального HDMI 4K 60 Гц, что делает его идеальным решением для конфигураций с несколькими мониторами. Он портативный и простой в использовании, поэтому вы можете подключать несколько устройств, смотреть видео высокой четкости и быстро заряжаться во время путешествий, работы в офисе или дома. Этот адаптер концентратора поможет сделать вашу работу более эффективной.

Отзывы о товаре Конвертер UGREEN CM498 (15852), Space Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция UGREEN CM498-15852 предлагает широкий спектр вариантов подключения, превращая порт USB-C в универсальную рабочую станцию. Одноканальный HDMI 8K 30 Гц поддерживает потоковую передачу видео высокой четкости с помощью двухканального HDMI 4K 60 Гц, что делает его идеальным решением для конфигураций с несколькими мониторами. Он портативный и простой в использовании, поэтому вы можете подключать несколько устройств, смотреть видео высокой четкости и быстро заряжаться во время путешествий, работы в офисе или дома. Этот адаптер концентратора поможет сделать вашу работу более эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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