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Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi

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Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 1
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 2
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 3
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 4
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 5
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 6
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 7
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 8
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 9
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 10
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 11
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 12
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 13
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 14
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 15
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 16
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 17
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 18
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 19
Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
200
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 1
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 2
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 3
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 4
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 5
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 6
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 7
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 8
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 9
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 10
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 11
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 12
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 13
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 14
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 15
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 16
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 17
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 18
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 19
  • Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659874
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х8
Вес, кг.
1.72

Описание товара Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi

Перед Вами многофункциональный инструмент RYOBI RMT200S, который предназначен для беспрепятственного осуществления таких работ, как зачистка, полировка, резка по дереву, резка по металлу и шлифовка. В расширенную комплектацию аппарата включены три насадки, числе которых лезвие 1-1/18 дерево/металл, лезвие 3-1/2 дерево/металл, фирменный переходник для принадлежностей и прочие.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
200
Страна производитель
Китай
Описание
Перед Вами многофункциональный инструмент RYOBI RMT200S, который предназначен для беспрепятственного осуществления таких работ, как зачистка, полировка, резка по дереву, резка по металлу и шлифовка. В расширенную комплектацию аппарата включены три насадки, числе которых лезвие 1-1/18 дерево/металл, лезвие 3-1/2 дерево/металл, фирменный переходник для принадлежностей и прочие.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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