Клавиатура UGREEN KU101-15227 Pink (15227)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%6 840 руб. 8 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656496
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х17х6
Вес, кг.
1.03
Описание товара Клавиатура UGREEN KU101-15227 Pink (15227)
Клавиатура UGREEN KU101-15227 выполнена в компактном корпусе с оригинальной расцветкой и обеспечивает высокую точность управления благодаря механическим переключателям. В данной модели установлены 84 клавиши с колпачками эргономичной закругленной формы. Белая светодиодная подсветка позволяет с комфортом работать и увлекательно проводить досуг в условиях недостаточной освещенности. Ugreen FUN+ KU101 поддерживает два способа подключения – проводной по USB и беспроводной посредством технологии Bluetooth. Аккумулятор гарантирует продолжительное время автономности.
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Клавиатура UGREEN KU101-15227 выполнена в компактном корпусе с оригинальной расцветкой и обеспечивает высокую точность управления благодаря механическим переключателям. В данной модели установлены 84 клавиши с колпачками эргономичной закругленной формы. Белая светодиодная подсветка позволяет с комфортом работать и увлекательно проводить досуг в условиях недостаточной освещенности. Ugreen FUN+ KU101 поддерживает два способа подключения – проводной по USB и беспроводной посредством технологии Bluetooth. Аккумулятор гарантирует продолжительное время автономности.
Клавиатура UGREEN KU101-15227 Pink (15227) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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