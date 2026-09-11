Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/4BE AAA 800 4шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653959
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-4MCDE/4BE AAA 800 4шт
Аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop BK-4MCDE 800 mAh - сочетание высокой емкости и большого количества циклов заряд/разряд. В соответствии с Европейским регламентом, на аккумуляторе указывается минимальная емкость согласно отраслевым тестам производительности. Даже после 10 лет хранения, аккумуляторы eneloop сохраняют до 70% изначального заряда. После зарядки их можно убрать и достать тогда, когда они снова понадобятся. Мизинчиковые аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop могут быть перезаряжены до 2100 раз без потери емкости. Фактически 1 аккумулятор заменяет 2100 обычных батареек.
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Аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop BK-4MCDE 800 mAh - сочетание высокой емкости и большого количества циклов заряд/разряд. В соответствии с Европейским регламентом, на аккумуляторе указывается минимальная емкость согласно отраслевым тестам производительности. Даже после 10 лет хранения, аккумуляторы eneloop сохраняют до 70% изначального заряда. После зарядки их можно убрать и достать тогда, когда они снова понадобятся. Мизинчиковые аккумуляторные батарейки PANASONIC Eneloop могут быть перезаряжены до 2100 раз без потери емкости. Фактически 1 аккумулятор заменяет 2100 обычных батареек.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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