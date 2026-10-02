Top.Mail.Ru
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 1
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 2
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 3
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 4
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 5
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 6
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 7
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1400 Вт
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 1
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 2
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 3
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 4
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 5
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 6
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 7
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650530
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х22
Вес, кг.
3.8

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448

Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 мощностью 1400 Вт служит для приготовления американо, доппио, лунго, ристретто, эспрессо. Подставка с регулируемым механизмом позволяет выбрать подходящую высоту в соответствии с размером чашки. Во время работы модель использует капсулы Dolce Gusto и Nespresso, а также молотые зерна. Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 в пластиковом корпусе обладает резервуаром для воды объемом 1 л. Установка температуры и объема напитка осуществляется через кнопочную панель управления. Автономная работа производится путем подключения 0.9-метрового кабеля к сети напряжением 220-240 В.

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 мощностью 1400 Вт служит для приготовления американо, доппио, лунго, ристретто, эспрессо. Подставка с регулируемым механизмом позволяет выбрать подходящую высоту в соответствии с размером чашки. Во время работы модель использует капсулы Dolce Gusto и Nespresso, а также молотые зерна. Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 в пластиковом корпусе обладает резервуаром для воды объемом 1 л. Установка температуры и объема напитка осуществляется через кнопочную панель управления. Автономная работа производится путем подключения 0.9-метрового кабеля к сети напряжением 220-240 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...