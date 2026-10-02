Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1400 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650530
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х22
Вес, кг.
3.8
Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448
Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 мощностью 1400 Вт служит для приготовления американо, доппио, лунго, ристретто, эспрессо. Подставка с регулируемым механизмом позволяет выбрать подходящую высоту в соответствии с размером чашки. Во время работы модель использует капсулы Dolce Gusto и Nespresso, а также молотые зерна. Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 в пластиковом корпусе обладает резервуаром для воды объемом 1 л. Установка температуры и объема напитка осуществляется через кнопочную панель управления. Автономная работа производится путем подключения 0.9-метрового кабеля к сети напряжением 220-240 В.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400 Вт
Страна производитель
Китай
Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 мощностью 1400 Вт служит для приготовления американо, доппио, лунго, ристретто, эспрессо. Подставка с регулируемым механизмом позволяет выбрать подходящую высоту в соответствии с размером чашки. Во время работы модель использует капсулы Dolce Gusto и Nespresso, а также молотые зерна. Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 в пластиковом корпусе обладает резервуаром для воды объемом 1 л. Установка температуры и объема напитка осуществляется через кнопочную панель управления. Автономная работа производится путем подключения 0.9-метрового кабеля к сети напряжением 220-240 В.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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