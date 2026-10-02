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Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L

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Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 1
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 2
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 3
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 4
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 5
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 6
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 7
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 8
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 9
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 10
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 11
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 12
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 13
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 14
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 15
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 16
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 17
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 18
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 19
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 20
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 21
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 22
Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 1
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 2
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 3
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 4
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 5
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 6
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 7
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 8
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 9
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 10
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 11
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 12
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 13
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 14
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 15
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 16
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 17
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 18
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 19
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 20
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 21
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 22
  • Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648610
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
46х29х5
Вес, кг.
2

Описание товара Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L

Huion Inspiroy Giano самый большой в отрасли планшет с беспроводным пером, оснащенный Bluetooth 5.0 и технологией Huion PenTech 3.0. Благодаря большой рабочей области и реалистичности пера, Inspiroy Giano идеально подходит для иллюстрации, рисования, 3D-моделирования или редактирования фотографий.

Отзывы о товаре Графический планшет Huion Inspiroy Giano G930L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Huion Inspiroy Giano самый большой в отрасли планшет с беспроводным пером, оснащенный Bluetooth 5.0 и технологией Huion PenTech 3.0. Благодаря большой рабочей области и реалистичности пера, Inspiroy Giano идеально подходит для иллюстрации, рисования, 3D-моделирования или редактирования фотографий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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