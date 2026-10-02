Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227
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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
800
Емкость для молока
нет
Мощность
1400 Вт
Тип управления
сенсорное
Капучинатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
800
Емкость для молока
нет
Особенности
съемный резервуар для воды
Цвет
красный/черный
Мощность
1400 Вт
Тип управления
сенсорное
Дисплей
нет
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х19
Вес, кг.
4.18
Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227
Кофемашина Kitfort KT-7227 предлагает возможность приготовления напитков с использованием капсул и молотого кофе. Она оснащена 3 сменными адаптерами. Два из них рассчитаны на установку капсул Nespresso Original и Dolce Gusto. Прозрачный съемный резервуар вмещает 0.8 л воды и наполняется через откидную крышку при необходимости.
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Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
800
Емкость для молока
нет
Особенности
съемный резервуар для воды
Цвет
красный/черный
Мощность
1400 Вт
Тип управления
сенсорное
Развернуть
Дисплей
нет
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Кофемашина Kitfort KT-7227 предлагает возможность приготовления напитков с использованием капсул и молотого кофе. Она оснащена 3 сменными адаптерами. Два из них рассчитаны на установку капсул Nespresso Original и Dolce Gusto. Прозрачный съемный резервуар вмещает 0.8 л воды и наполняется через откидную крышку при необходимости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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