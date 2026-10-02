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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227

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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 1
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 2
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 3
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 4
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 5
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 6
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 7
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 8
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
800
Емкость для молока
нет
Мощность
1400 Вт
Тип управления
сенсорное
Капучинатор
нет
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 1
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 2
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 3
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 4
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 5
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 6
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 7
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 8
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648088
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
800
Емкость для молока
нет
Особенности
съемный резервуар для воды
Цвет
красный/черный
Мощность
1400 Вт
Тип управления
сенсорное
Дисплей
нет
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х19
Вес, кг.
4.18

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227

Кофемашина Kitfort KT-7227 предлагает возможность приготовления напитков с использованием капсул и молотого кофе. Она оснащена 3 сменными адаптерами. Два из них рассчитаны на установку капсул Nespresso Original и Dolce Gusto. Прозрачный съемный резервуар вмещает 0.8 л воды и наполняется через откидную крышку при необходимости.

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7227




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
800
Емкость для молока
нет
Особенности
съемный резервуар для воды
Цвет
красный/черный
Мощность
1400 Вт
Тип управления
сенсорное
Развернуть
Дисплей
нет
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Kitfort KT-7227 предлагает возможность приготовления напитков с использованием капсул и молотого кофе. Она оснащена 3 сменными адаптерами. Два из них рассчитаны на установку капсул Nespresso Original и Dolce Gusto. Прозрачный съемный резервуар вмещает 0.8 л воды и наполняется через откидную крышку при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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