Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накладка
Материал
металл, поликарбонат, полиуретан, силикон, ПЭТ
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%1 670 руб. 4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647933
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накладка
Материал
металл, поликарбонат, полиуретан, силикон, ПЭТ
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
40
Описание товара Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent
Используйте чехол-накладку Clear Gadget Case как подставку при длительных разговорах или крепко держите его в руке, смотря видео на ходу. Чехол Clear Gadget Case — долговечная, надёжная и абсолютно прозрачная защита для вашего смартфона. Оцените преимущества использования интегрированного в чехол механизма для лёгкой установки и снятия различных модулей. Используя дополнительные аксессуары, вы можете не только создать красивый и индивидуальный дизайн чехла для вашего смартфона, но и наделить его функционалом, соответствующим вашим личным потребностям.
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Бренд
Тип товара
Накладка
Материал
металл, поликарбонат, полиуретан, силикон, ПЭТ
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Используйте чехол-накладку Clear Gadget Case как подставку при длительных разговорах или крепко держите его в руке, смотря видео на ходу. Чехол Clear Gadget Case — долговечная, надёжная и абсолютно прозрачная защита для вашего смартфона. Оцените преимущества использования интегрированного в чехол механизма для лёгкой установки и снятия различных модулей. Используя дополнительные аксессуары, вы можете не только создать красивый и индивидуальный дизайн чехла для вашего смартфона, но и наделить его функционалом, соответствующим вашим личным потребностям.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
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