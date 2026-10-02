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Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent

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Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 1
Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 2
Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 3
Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 4
Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 5
Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 6
Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накладка
Материал
металл, поликарбонат, полиуретан, силикон, ПЭТ
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
прозрачный
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 1
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 2
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 3
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 4
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 5
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 6
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
1 670 руб.  4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647933
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Накладка
Материал
металл, поликарбонат, полиуретан, силикон, ПЭТ
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х3
Вес, г.
40

Описание товара Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent

Используйте чехол-накладку Clear Gadget Case как подставку при длительных разговорах или крепко держите его в руке, смотря видео на ходу. Чехол Clear Gadget Case — долговечная, надёжная и абсолютно прозрачная защита для вашего смартфона. Оцените преимущества использования интегрированного в чехол механизма для лёгкой установки и снятия различных модулей. Используя дополнительные аксессуары, вы можете не только создать красивый и индивидуальный дизайн чехла для вашего смартфона, но и наделить его функционалом, соответствующим вашим личным потребностям.

Отзывы о товаре Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Накладка
Материал
металл, поликарбонат, полиуретан, силикон, ПЭТ
Совместимость
Samsung Galaxy S24
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Используйте чехол-накладку Clear Gadget Case как подставку при длительных разговорах или крепко держите его в руке, смотря видео на ходу. Чехол Clear Gadget Case — долговечная, надёжная и абсолютно прозрачная защита для вашего смартфона. Оцените преимущества использования интегрированного в чехол механизма для лёгкой установки и снятия различных модулей. Используя дополнительные аксессуары, вы можете не только создать красивый и индивидуальный дизайн чехла для вашего смартфона, но и наделить его функционалом, соответствующим вашим личным потребностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Samsung Clear Gadget Case S24 (EF-XS921CTEGRU) Transparent - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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