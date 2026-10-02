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Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051)

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Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 1
Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 2
Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 3
Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355 мм
  • Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 1
  • Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 2
  • Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 3
  • Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646939
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Характеристики

Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканеры
Высота, см
17
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
70 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
70 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
70 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows
Тип источника света
светодиод (LED), RGB
Формат файла сканирования
DOCX, JPEG, JPEG2000, Multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PPT, TIFF, XLS
Ширина, см
16.3
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355 мм
Интерфейс
Ethernet, USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х24
Вес, кг.
5.5

Описание товара Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051)

Сканер Fujitsu fi-8170 — результат эволюции ведущих устройств на рынке. Он сочетает в себе самые передовые технологии, разработанные для решения актуальных бизнес-задач и стимулирования устойчивого развития бизнеса.

Отзывы о товаре Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканеры
Высота, см
17
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
70 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
70 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
70 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows
Развернуть
Тип источника света
светодиод (LED), RGB
Формат файла сканирования
DOCX, JPEG, JPEG2000, Multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PPT, TIFF, XLS
Ширина, см
16.3
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355 мм
Интерфейс
Ethernet, USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Fujitsu fi-8170 — результат эволюции ведущих устройств на рынке. Он сочетает в себе самые передовые технологии, разработанные для решения актуальных бизнес-задач и стимулирования устойчивого развития бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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