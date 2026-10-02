Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646938
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х49х37
Вес, кг.
18
Описание товара Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601)
Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8250 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 50 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.
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Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8250 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 50 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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