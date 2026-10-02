Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 3м (TCG750-3M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х3
Вес, г.
207
Описание товара Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 3м (TCG750-3M)
Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Telecom DP-DP 1.4V, 3м (TCG750-3M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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