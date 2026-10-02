Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT3
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Характеристики
Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT3
Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT3 – легкий универсальный 4-х секционный штатив с 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдвижной центральной колонной. Максимальная высота штатива 1.6 м, минимальная – 0.5 м. Предназначен для фиксации DSLR камер весом до 3 кг. Инструмент для выездной съемки Штатив Travel Line VT3 может стать отличным инструментом для выездной съемки: легкий вес (всего 1 кг), компактные габариты (в сложенном виде 53,5 см) и чехол в комплекте обеспечат удобство транспортировки и хранения. 3D голова с быстросъемной площадкой 3D голова оснащена быстросъемной площадкой (42х64 мм) с популярной установочной резьбой 1/4”. В основании головы расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования и винтовой фиксатор угла наклона. Также для фиксации камеры и быстрого наведения «на цель» предусмотрена съемная ручка штатива длиной 17.5 см. Микролифт, пузырьковый уровень и крюк для груза Штатив оснащен микролифтом центральной колонны, пузырьковым уровнем и крюком для груза. Реечный микролифт позволяет плавно регулировать высоту штатива без необходимости перенастройки положения ног. Рукоятка микролифта складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Положение микролифта фиксируется винтом. С помощью пузырькового уровня легко выравнивать положение штатива относительно горизонтальной плоскости при его установке на неровной поверхности. Крюк для груза повышает устойчивость штатива за счет подвешивания на нем утяжелителя, что может потребоваться при съемке в сложных погодных условиях. 4 секции ног Тренога штатива выполнена из алюминия и имеет 4 выдвижные секции диаметром 23 / 20 / 17.5 / 15 мм, а также клипсы из ABS пластика. Растяжка с плавным тугим ходом, расположенная в верхней части штатива, обеспечивает дополнительную жёсткость при фиксации его положения. На концах ног установлены резиновые наконечники, которые не скользят и не царапают поверхность пола.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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