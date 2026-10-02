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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
вытянутая
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Датчики
нажима
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж, отбеливание, нормальный режим
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645470
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режим привыкания, таймер времени чистки, таймер смены области чистки
Датчики
нажима
Таймер
да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж, отбеливание, нормальный режим
Максимальная скорость
31000/мин.
Движения головки
выметающий
Функциональные особенности щеток
водонепроницаемый корпус
Время работы от аккумулятора, дни
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х6
Вес, г.
500
Описание товара Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX3641/01
Благодаря инновационной эргономике головка щетки Sonicare эффективно чистит даже самые труднодоступные участки полости рта. Закругленные лазером щетинки не травмируют десны и эмаль зубов. Более безопасное воздействие на твердые ткани зуба по сравнению с возвратно-вращательными щетками. Очищение происходит мягко и деликатно, поэтому щетка Philips Sonicare 1100 Series подходит для чувствительных зубов и абсолютно безопасна для всех видов ортодонтических конструкций: брекетов, виниров, имплантатов. К щетке подходят насадки Sonicare всех серий. В комплекте 1 насадка ProResult, разработанная для эффективной борьбы с налетом. Волнообразная форма подстрижки щеточного поля этой насадки поддерживает наиболее плотный контакт с поверхностью зубов и десен и позволяет охватить 2 зуба и 3 межзубных промежутка. Насадка ProResult способствует восстановлению здоровья десен всего за четыре недели регулярного применения.
режим привыкания, таймер времени чистки, таймер смены области чистки
Датчики
нажима
Таймер
да
Развернуть
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж, отбеливание, нормальный режим
Максимальная скорость
31000/мин.
Движения головки
выметающий
Функциональные особенности щеток
водонепроницаемый корпус
Время работы от аккумулятора, дни
14
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря инновационной эргономике головка щетки Sonicare эффективно чистит даже самые труднодоступные участки полости рта. Закругленные лазером щетинки не травмируют десны и эмаль зубов. Более безопасное воздействие на твердые ткани зуба по сравнению с возвратно-вращательными щетками. Очищение происходит мягко и деликатно, поэтому щетка Philips Sonicare 1100 Series подходит для чувствительных зубов и абсолютно безопасна для всех видов ортодонтических конструкций: брекетов, виниров, имплантатов. К щетке подходят насадки Sonicare всех серий. В комплекте 1 насадка ProResult, разработанная для эффективной борьбы с налетом. Волнообразная форма подстрижки щеточного поля этой насадки поддерживает наиболее плотный контакт с поверхностью зубов и десен и позволяет охватить 2 зуба и 3 межзубных промежутка. Насадка ProResult способствует восстановлению здоровья десен всего за четыре недели регулярного применения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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