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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 300 руб.  8 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643451
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х15х6
Вес, кг.
2.7

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5

Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GSW представлен моделями с белоснежными панелями с термостойким керамическим покрытием.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GSW-0.5




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GSW представлен моделями с белоснежными панелями с термостойким керамическим покрытием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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