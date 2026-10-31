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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 8
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 9
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 10
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 11
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 12
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 13
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 14
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 15
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
18 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 8
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 9
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 10
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 11
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 12
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 13
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 14
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 15
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643175
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M3 Pro
Модель процессора
M3 Pro
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
11
Объем оперативной памяти
18 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M3 Pro
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A)

14-дюймовый MacBook Pro — это не просто легкий и компактный ноутбук, а настоящий герой, способный легко справляться с самыми требовательными задачами, благодаря мощному ARM-процессору от Apple. В обновлённой модели 2023 года производительность стала ещё более внушительной, а всё, за что пользователи полюбили Pro-линейку осталось неизменным: превосходный дисплей, удобный трекпад, стильный алюминиевый корпус и оптимальный набор портов обеспечивают комфорт и максимум удовольствие от использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Space Black (MRX33LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M3 Pro
Модель процессора
M3 Pro
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
11
Объем оперативной памяти
18 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M3 Pro
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
14-дюймовый MacBook Pro — это не просто легкий и компактный ноутбук, а настоящий герой, способный легко справляться с самыми требовательными задачами, благодаря мощному ARM-процессору от Apple. В обновлённой модели 2023 года производительность стала ещё более внушительной, а всё, за что пользователи полюбили Pro-линейку осталось неизменным: превосходный дисплей, удобный трекпад, стильный алюминиевый корпус и оптимальный набор портов обеспечивают комфорт и максимум удовольствие от использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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