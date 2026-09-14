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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0)

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Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 11
Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 11
  • Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735490
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0)

Этот ноутбук Asus сочетает в себе стильный черный корпус и мощную начинку, чтобы вы могли справляться с любыми задачами. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой 144 Гц радует плавной и чёткой картинкой — отличное решение для работы с графикой и развлечений. 32 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 позволяют запускать ресурсоёмкие программы и работать в многозадачном режиме без тормозов. Современный процессор Intel Core i5 и быстрый SSD на 512 ГБ гарантируют молниеносную загрузку приложений и быструю работу системы. Благодаря весу 1,95 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для ежедневных перемещений. Ноутбук поставляется без ОС — полная свобода выбора программного обеспечения для ваших задач. Версия Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для соединения с современными устройствами.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus сочетает в себе стильный черный корпус и мощную начинку, чтобы вы могли справляться с любыми задачами. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой 144 Гц радует плавной и чёткой картинкой — отличное решение для работы с графикой и развлечений. 32 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 позволяют запускать ресурсоёмкие программы и работать в многозадачном режиме без тормозов. Современный процессор Intel Core i5 и быстрый SSD на 512 ГБ гарантируют молниеносную загрузку приложений и быструю работу системы. Благодаря весу 1,95 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для ежедневных перемещений. Ноутбук поставляется без ОС — полная свобода выбора программного обеспечения для ваших задач. Версия Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для соединения с современными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus V16 V3607VM-TK207 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD RTX 5060 8Gb черный (90NB16K1-M00FT0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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