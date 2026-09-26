Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0)
Этот ноутбук Asus впечатляет внушительным 18-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 — комфорт для работы, учёбы и развлечений. Яркая и чёткая картинка идеально подходит для мультимедиа и многозадачности. Дискретная видеокарта обеспечит плавную работу с графикой — как раз для тех, кто любит современные игры или работает с визуальным контентом. Объёмный SSD на 512 Гб подарит молниеносный запуск приложений и быструю загрузку файлов, а 16 Гб оперативной памяти позволят легко работать сразу с несколькими задачами. Мощный процессор от AMD поможет раскрыть потенциал устройства даже под нагрузкой. Два порта USB Type-C открывают простор для подключения аксессуаров и быстрой передачи данных. Поддержка Bluetooth v5.3 — для беспроводных гаджетов без задержек. Лёгкий пластиковый корпус не утяжелит рюкзак — удобно брать ноутбук с собой. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, с чем работать.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L29-M005X0)