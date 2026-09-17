Lenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA IPS 500nits 100sRGB Ultra 5 225H/32GB(16*2)/1TB SSD/LTE/W11Pro bios}
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 990 руб.
В наличии
Код товара: 748736
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173 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
2.8
Описание товара Lenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA IPS 500nits 100sRGB Ultra 5 225H/32GB(16*2)/1TB SSD/LTE/W11Pro bios}
Ноутбук Lenovo в формате ультрабука сочетает компактную 14-дюймовую диагональ и разрешение 1920?1200 — удобный баланс для работы с документами, таблицами и несколькими задачами на экране. Пластиковый корпус делает модель практичной для повседневного использования, а подсветка клавиатуры помогает комфортно работать при разном освещении. Внутри — процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель. Такой набор подходит для требовательной многозадачности и обеспечивает комфортную работу с приложениями. Windows 11 Pro расширяет возможности ноутбука для рабочих сценариев, а сканер отпечатка пальца добавляет удобство при входе в систему.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo в формате ультрабука сочетает компактную 14-дюймовую диагональ и разрешение 1920?1200 — удобный баланс для работы с документами, таблицами и несколькими задачами на экране. Пластиковый корпус делает модель практичной для повседневного использования, а подсветка клавиатуры помогает комфортно работать при разном освещении. Внутри — процессор Intel, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель. Такой набор подходит для требовательной многозадачности и обеспечивает комфортную работу с приложениями. Windows 11 Pro расширяет возможности ноутбука для рабочих сценариев, а сканер отпечатка пальца добавляет удобство при входе в систему.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Купить Lenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA IPS 500nits 100sRGB Ultra 5 225H/32GB(16*2)/1TB SSD/LTE/W11Pro bios} - по цене 173990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA IPS 500nits 100sRGB Ultra 5 225H/32GB(16*2)/1TB SSD/LTE/W11Pro bios}