Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RQ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MacBook Air 13 M5
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 610 руб.
В наличии
Код товара: 755253
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
MacBook Air 13 M5
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.36
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RQ)
Apple MacBook Air 13 (A3449, Z1L6000RQ) — ноутбук в тёмно-синем цвете Midnight с чипом Apple M5. В этой конфигурации установлены 10-ядерный центральный и 10-ядерный графический процессоры, 24 ГБ объединённой памяти и SSD на 512 ГБ. Предустановлена macOS. Алюминиевый корпус весит 1,23 кг, а охлаждение работает без вентилятора. 13,6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560 x 1664 и цветовым охватом P3 подходит для работы с фото и видео. Для видеосвязи предусмотрена камера 12 Мп с функцией Center Stage, для входа — Touch ID. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключать мониторы и накопители, а для зарядки есть отдельный разъём MagSafe 3. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Ёмкость аккумулятора — 53,8 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
MacBook Air 13 M5
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
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Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Apple MacBook Air 13 (A3449, Z1L6000RQ) — ноутбук в тёмно-синем цвете Midnight с чипом Apple M5. В этой конфигурации установлены 10-ядерный центральный и 10-ядерный графический процессоры, 24 ГБ объединённой памяти и SSD на 512 ГБ. Предустановлена macOS. Алюминиевый корпус весит 1,23 кг, а охлаждение работает без вентилятора. 13,6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560 x 1664 и цветовым охватом P3 подходит для работы с фото и видео. Для видеосвязи предусмотрена камера 12 Мп с функцией Center Stage, для входа — Touch ID. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключать мониторы и накопители, а для зарядки есть отдельный разъём MagSafe 3. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Ёмкость аккумулятора — 53,8 Вт·ч.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RQ) - этот товар вы можете купить по цене 176610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (Z1L6000RQ)