Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)
Asus представляет мощный ноутбук с экраном на 16 дюймов и высоким разрешением 1920x1200 — отличное сочетание для работы с графикой, просмотра фильмов и многозадачности. Десятиъядерный процессор Intel и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают молниеносную быструю работу, даже если вы запускаете несколько ресурсоёмких приложений одновременно. Для хранения больших объёмов данных предусмотрен вместительный SSD на 1 ТБ — все проекты и важные файлы всегда под рукой. Дискретная видеокарта с 8 ГБ памяти идеально подойдёт для работы с видео, игр и серьёзных графических задач. Алюминиевый корпус делает устройство надёжным и солидным, не утяжеляя его — ощущается премиально и приятно лежит в руках. Подсветка клавиатуры оценят те, кто часто работает в вечернее время. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения, а Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с современными гаджетами. Отсутствие предустановленной ОС оставляет свободу выбрать ту систему, которая подходит именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16R1-M001M0)