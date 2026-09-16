Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94LL/A)
Мощь и элегантность в одном устройстве: этот ноутбук Apple с большим 15,3-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2880x1864 дарит живую, детализацию картинки — фильмы, работа с фото и видео, презентации выглядят захватывающе. Современный процессор серии Apple M5 легко справляется с многозадачностью и требовательными задачами, а 16 Гб оперативной памяти обеспечивают отзывчивую работу без подвисаний. Хранить всё важное удобно на вместительном SSD на 512 Гб — места хватит для проектов, фильмов и приложений. Безопасность на высоте: встроенный сканер отпечатка пальца быстро и надёжно защищает ваши данные. Продуманная экосистема Mac OS — удобство и стиль в каждой детали.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS silver WiFi BT Cam (MDV94LL/A)