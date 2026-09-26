Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 642745
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Waltz For Debbie, Tangerine, Gravy Waltz, This Could Be The Start Of Something, Baubles, Bangles And Beads, Six And Four, Im A Fool To Want You, Yours Is My Heart Alone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 110 руб.778 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Waltz For Debbie, Tangerine, Gravy Waltz, This Could Be The Start Of Something, Baubles, Bangles And Beads, Six And Four, Im A Fool To Want You, Yours Is My Heart Alone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Oscar Peterson - Affinity (8437012830899) виниловая пластинка